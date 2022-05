„Z“-Symbol auf sowjetischer Gedenktafel in Wittenberg aufgetaucht

An mehreren Stellen im Kreis ist ein „Z“ angebracht worden - ein Symbol aus der russischen Kriegspropaganda. Das betrifft etwa die Gedenktafel in Wittenberg und Ortsschilder der Stadt Coswig.

Wittenberg/Coswig/MZ - Unbekannte haben das Mahnmal am sowjetischen Ehrenfriedhof in Wittenberg mit Symbolen aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beschmiert. Wie die Polizei am Montag auf MZ-Anfrage bestätigte, seien die Beamten am Sonntagmittag gerufen worden, weil die Symbole bei einer Kranzniederlegung anlässlich des Tages der Befreiung aufgefallen waren. Unbekannte hatten - vermutlich kurz vor dem 8. Mai - auf einen Gedenkstein zwei Z-Buchstaben geschrieben. Der Buchstabe ist während des Angriffs auf die Ukraine auf russischen Militärfahrzeugen zu sehen gewesen. Gegenwärtig wird es auch von der Staatspropaganda als Symbol der Unterstützung für den Kurs der russischen Regierung genutzt.