Wittenberger Amtsarzt spricht von besorgniserregender Corona-Situtation im Kreis

Amtsarzt nennt die Lage besorgniserregend und appelliert, Treffen möglichst zu vermeiden. Viele wollen sich nun impfen lassen, was die Helfer an Grenzen bringt.

Impfen in Bad Schmiedeberg: Auch hier, vor dem Verwaltungsgebäude des Eisenmoorbades, warten am Mittwoch zahlreiche Menschen.

Wittenberg/MZ - Auch wenn jetzt schärfere Einschränkungen gelten, die Corona-Lage im Landkreis wird sich so schnell nicht entspannen. Das fürchtet Wittenbergs Amtsarzt Michael Hable. Er spricht angesichts hoher Fallzahlen - am Mittwoch über 300 - und zahlreicher Patienten in den Krankenhäusern von einer besorgniserregenden Situation.