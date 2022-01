Wieso die Grundschule in Radis den Namen eines bedeutenden Astronomen trägt

Radis/MZ - Die Reise zum Planeten Neptun ist in Radis ganz bequem zu Fuß zu bewältigen: In dem kleinen Ort gibt es ganz offiziell einen Planetenweg, der sich viereinhalb Kilometer durch den Kemberger Ortsteil erstreckt. Mit diesem Planetenweg soll an den Astronomen Johann Gottfried Galle erinnert werden, der 1812 in dem Heideort geboren wurde und am 23. September 1846 den weit entfernten Planeten Neptun entdeckte. Im vorigen Jahr erhielt der Planetenweg in Radis, der 2016 eröffnet wurde, eine „Schönheitskur“ in Form von zusätzlichen Wegweisern und einen Audioguide.

Doch das ist längst nicht alles: Im vorigen Jahr haben sich Eltern zu einer Initiative zusammengeschlossen, um den in die Jahre gekommenen Spielplatz zu erneuern. Er soll künftig auch Planetenelemente enthalten, damit die Kinder schon früh an die Astronomie herangeführt werden. Und anlässlich der Planetenentdeckung, die sich 2021 zum 175. Mal jährte, erhielt die namenlose Grundschule in Radis den Titel „Johann Gottfried Galle“, der nun neben dem Schuleingang prangt.

Sekundarschule abgerissen

Am 25. September wurde die Namensgebung der Grundschule mit einer kleinen Feier auf dem Schulhof gewürdigt. Kinder enthüllten gemeinsam mit dem Schulleiter den Namen des Wissenschaftlers auf einer Tafel, an der sie sich auch kreativ beteiligt hatten. Doch warum war die kleine Grundschule so viele Jahre lang namenlos? So genau kann das Direktor Torsten Cyliax-Fuchs, der seit dreieinhalb Jahren in Radis arbeitet, gar nicht sagen. „Ich weiß, dass es damals in Radis eine Sekundarschule gab, die den Namen Galle trug. Die wurde in der Nachwendezeit geschlossen und abgerissen.“ Ein ehemaliges Nebengebäude blieb erhalten, das dann zur Grundschule ausgebaut wurde. Diese erhielt den schlichten Namen „Grundschule Radis“.

Im Zuge des 175-jährigen Jubiläums der Entdeckung des Planeten Neptun durch Galle kam Cyliax-Fuchs mit der Radiser Ortsbürgermeisterin ins Gespräch. Er hatte den Wunsch, die Schule umzubenennen in Johann Gottfried Galle, „um dem bedeutenden Wissenschaftler, der in dem kleinen Ort Radis geboren wurde, gerecht zu werden“, begründet der Schuldirektor. Weil es keinerlei Einwände gab, konnte die Schule bereits kurze Zeit später stolz ihren neuen Namen präsentieren.

Entlang des gut vier Kilometer langen Planetenweges befinden sich Steinquader mit Hinweistafeln zu den einzelnen Planeten des Sonnensystems. Foto: Klitzsch

Und wer Galle war, das wissen die Kinder, die in Radis zur Schule gehen, ganz genau. Denn auch im Unterricht setzen sich die Heranwachsenden viel mit dem Astronomen auseinander. „Wir kommen häufig auf Galle zu sprechen, die Kinder erfahren auch etwas über die Planeten und das Weltall“, berichtet Cyliax-Fuchs. Natürlich aber nicht in dem Umfang, den Schüler im Astronomieunterricht, etwa am Gymnasium, beigebracht bekommen. Einmal pro Jahr unternimmt die Grundschule - meist mit Schülern der zweiten Klasse - einen kleinen Ausflug zum Radiser Planetenweg. Dieser wurde im Jahr 2016 eröffnet; im Maßstab 1 : 1.000.000.000 besteht er aus Steinquadern mit Hinweistafeln zu den einzelnen Planeten im entsprechenden Abstand.

Den Anfang des Planetenweges bildet eine Informationstafel zu Johann Gottfried Galle. Wandert man ein Stück weiter, erreicht man den Standort Sonne, der in der Nähe des Gutshauses, der ehemaligen Jugendherberge, liegt. Von diesem Standort geht es entlang des Johann-Gottfried-Galle-Wanderweges zu dessen Geburtsort am Pabsthaus. Das entspricht in etwa dem Standort des Neptun.

Eltern mit großen Visionen

Namensgebung mit Programm an der Grundschule Radis Foto: Thomas Klitzsch

Um den Traum des neuen Planetenspielplatzes wahr werden zu lassen, haben engagierte Eltern in Zusammenarbeit mit dem Radiser Heimatverein mehrere Aktionen gestartet; unter anderem die Versteigerung von Knusperhäuschen, die 795 Euro einbrachte. Anfang Dezember haben sie rund 43 Kilogramm selbst gebackene Plätzchen in 290 Tüten verpackt und gegen eine kleine Spende im Ort verteilt. Ideen für dieses Jahr gibt es auch schon - damit die Kinder in Radis bald nach den Planeten greifen können.