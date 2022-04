Wie in Coswig eine Brache zu einem wunderschönen Park wird

Roland Richter wandelt ein Stück Land am Rande seines Grundstücks in eine Art englischen Garten um. Sein Wohnhaus passt sehr gut dazu.

Coswig/MZ - Wer schon einmal in der Coswiger Rudolf-Breitscheid-Straße spazieren gegangen ist, hat sie in jedem Falle gesehen und vielleicht in den vergangenen Jahren auch bewundert: die Villa Eichburg. Das historische Gebäude mit Turm und seinen Nebengebäuden sowie der großzügigen Kieseinfahrt muten durchaus majestätisch an. Das gewaltige Gebäude, das dem Tudorstil zuzuordnen ist, verdeckt aber ein weiteres kleines Juwel auf dem insgesamt etwa einen Hektar großen Grundstück. Denn direkt hinter der Villa ist ein außergewöhnlicher Garten entstanden.