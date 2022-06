Wie Firma Schoch in Cobbelsdorf vor 30 Jahren mit einem Mitarbeiter startete

HS Schoch mit Hauptsitz in Cobbelsdorf hat heute rund 60 Millionen Euro Jahresumsatz. Der vor 30 Jahren einzige Mitarbeiter erinnert sich an die Anfänge.

Cobbelsdorf/MZ - Kaum jemand kann noch über die Anfangszeiten der HS Schoch GmbH in Cobbelsdorf berichten. Mirko Ritter kann. „Wir hatten am Anfang nicht mal ein Telefon“, sagt er, hält kurz inne und schmunzelt. „Das kann man gar nicht so richtig beschreiben.“ Im Dezember feiert das heute riesige Unternehmen für LKW- und Baumaschinenzubehör 30 Jahre Standortjubiläum.