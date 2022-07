„Sportwunder von Wittenberg“ Wer war die Wittenberger Leichtathletik-Legende Arthur Lambert?

Arthur Lambert wird am 24. Dezember 1891 geboren und sorgt in Wittenberg für ein Sportwunder. Presse spricht vom „jugendlichen Methusalem“. Heute erinnert das Stadion in der Wallstraße an den Ausnahmesportler.