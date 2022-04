Was sich hinter Inschriften im Gartenreich in Wörlitz verbirgt

In „Merk-Würdiges...“ erzählt Uwe Quilitzsch Geschichten aus dem Gartenreich. Teil 3 befasst sich mit besonderen Inschriften.

Wörlitz/MZ - Oft sind es nicht die spektakulären, weithin bekannten Bauwerke oder Monumente, die in der Entstehungszeit des Gartenreichs, also ab etwa 1770, entstanden und mit Inschriften versehen wurden. Deren Auftraggeber Fürst Franz von Anhalt-Dessau wollte im Zeitgeist der Aufklärung Botschaften an die Leserinnen und Leser senden. Mitunter verbanden sich konkrete Anlässe damit, andernfalls handelte es sich um motivierende, ermunternde oder mahnende Aufrufe.