Was Menschen aus der Ukraine über die Flucht und das Ankommen im Kreis Wittenberg berichten

Wittenberg/MZ - Sie kann kaum schlafen und ist krank vor Sorge: Die 24-jährige Lisa hat sich zwar in Wittenberg in Sicherheit gebracht, aber ihre Familie blieb in der Heimat, in der Ukraine, genauer in Saporischschja, dort, wo jüngst russische Truppen ein Atomkraftwerk angegriffen haben. „Es ist“, berichtet die junge Frau am Montag, „sehr schwierig mit Lebensmitteln und mit Medikamenten dort.“ Sie hält regelmäßig Kontakt, hatte jetzt aber schon zwei Tage lang keine Verbindung mehr. Die Verzweiflung ist ihr anzusehen.

