Warum die Zahl der Pkw in Wittenberg trotz sinkender Einwohnerzahlen steigt

Wittenberg/MZ - Die Zahl der im Kreis Wittenberg zugelassenen Pkw nimmt stetig zu. Das zeigen Daten des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg. Am 1. Januar waren demnach 75.678 Pkw zugelassen. Das Plus von 318 Fahrzeugen gegenüber dem Jahr 2020 ist eher geringfügig. Zehn Jahre zuvor waren noch 74.900 Pkw im Kreis zugelassen worden. Dazu muss die Einwohnerzahl in Relation gesetzt worden.