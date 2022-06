Warum das Brot im Landkreis Wittenberg teurer wird

Wittenberg/MZ - Die steigenden Energiepreise bringen Nahrungshandwerke in Bedrängnis. Darüber informiert die Handwerkskammer Halle in einer Mitteilung. Zitiert wird Helge Sommerwerk, Mitglied der Vollversammlung der Handwerkskammer, der die Preissteigerung am Beispiel seines Betriebes erläutert: „Als Bäcker brauche ich für die Produktion in der Backstube und in den Filialen sowohl Elektroenergie als auch Gas. Im letzten Jahr kostete Strom 22 Cent pro kWh. Aktuell ist es das Doppelte“, heißt es und auch, dass er bei Gas mit ähnlichen Preissprüngen rechne. Die Mitteldeutsche Zeitung hat sich in der Region Wittenberg bei Branchenvertretern umgehört.

