Vorerst keine Maßnahmen im Landkreis Wittenberg

Die Infektionen stiegen zuletzt wieder an.

Wittenberg - Der Landkreis Wittenberg verzichtet vorerst darauf, die Eindämmungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie angesichts der zuletzt gestiegenen Inzidenz zu verschärfen. Das teilte Sprecherin Claudia Thiele auf Anfrage am Mittwoch mit. „Das Infektionsgeschehen findet derzeit in klar abgrenzbaren Hotspots statt“, sagte sie. Da sei es aktuell nicht zielführend, Maßnahmen im gesamten Landkreis zu verhängen.

Die Hotspots befänden sich vor allem in der Lutherstadt. Konkreter wollte die Sprecherin nicht werden. Aktuell befinden sich laut Internetseite des Kreises Kinder und Erzieher der Wittenberger Kitas „Am Wichtelwald“ sowie die von „Struppis Rappelkiste“ in Quarantäne. Das gilt auch für Personal und Kinder der Tornauer Kita „Heideknirpse“.

Die Inzidenz im Landkreis lag am Mittwoch bei 40. Damit hatte sie an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Marke von 35 überschritten. Laut Eindämmungsverordnung sind Landkreise und kreisfreie Städte ab diesem Tag in der Lage, weitere Maßnahmen zu beschließen. Dazu gehört etwa eine strengere Testpflicht für Hotelgäste, Dienstleistungsanbieter und Seniorenheime. Die Kommunen werden mit der Eindämmungsverordnung allerdings nur dazu ermächtigt - nicht verpflichtet.

Außerdem sollen auch andere Faktoren neben der Inzidenz berücksichtigt werden. Hierzu zählen laut Verordnung die Impfquote, die Anzahl der schweren Krankheitsverläufe, die Bettenbelegung in den Krankenhäusern und die Auslastung der Intensivstation. (mz)