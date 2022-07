Von Rettung bis Bergung: Was die Anwärter beim THW-Lehrgang in Großkorgau lernen

In Großkorgau sind eine Woche lang Helferanwärter des THW ausgebildet worden. Die Flutkatastrophe vom Juli hat das Interesse noch einmal gesteigert.

Die Auszubildenden heben mittels Luftkissen selbst schwere Einsatzfahrzeuge an.

Korgau/MZ - Am Freitag ist in der Ferienanlage „Am Grenzbach“ in Großkorgau ein Lehrgang des Technischen Hilfswerkes (THW) zu Ende gegangen. Es handelt sich um eine mehrtägige Grundausbildung für Menschen, die neu zum THW gestoßen sind - genauer: zu den Ortsverbänden Wittenberg und Halle/Saale.