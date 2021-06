Von Planschbecken bis Eis

Wittenberg - Als Hundstage werden in Europa die sehr heißen Sommertage bezeichnet. Typischerweise liegen die im August, aber was ist schon typisch, in Zeiten des Klimawandels zumal. Tatsächlich ist es seit Tagen hochsommerlich heiß, auch an diesem Wochenende soll die 30-Grad-Marke wieder überschritten werden. Das macht Mensch und Tier zu schaffen, weshalb sie beispielsweise im Tierheim Wittenberg, sagen wir, einen Gang runterschalten. Oder um es mit Tierheimleiter Björn Schloss zu sagen: „Wir machen unsere Arbeit etwas langsamer und trinken mehr.“

Kühle Erfrischungen

Das lässt sich auch für die Heimbewohner sagen, wenngleich diese natürlich nicht arbeiten müssen. Aber, sagt Schloss am Freitagvormittag, selbst die Katzen bewegen sich weniger, außerdem trinken sie mehr als sonst und suchen sich kühlere Plätzchen. Die finden sie auf jeden Fall in den Gebäuden, respektive Zwingern - und das treffe auch bei den Hunden zu. Für letztere haben sie Schloss zufolge ein Planschbecken aufgestellt. Außerdem gebe es Kühlmatten, die eine gelartige Struktur haben und auf den Boden gelegt werden. Wie überhaupt auch nasse Handtücher unter die Tiere statt auf sie drauf gehören, erklärt der Tierheim-Chef. Ansonsten rät er dazu, an so heißen Tagen mit Hunden sehr früh oder später am Abend spazieren zu gehen, weil es dann etwas kühler ist. Daran hielten sich auch die ehrenamtlichen Gassigänger im Tierheim. Ansonsten sei darauf zu achten, wie sich die Tiere verhalten: Starkes Hecheln, vermehrtes Liegen seien Anzeichen für eine große Hitzebelastung. Bevor es zum Äußersten kommt, sei auch der Gang zum Tierarzt ratsam.

Übrigens: Dass Sommer ist, merken sie im Tierheim auch am Zuspruch in der Tierpension. Die war bis vor kurzem coronabedingt noch geschlossen. Aber mit sinkenden Inzidenzwerten und vielfältigen Lockerungen auch bei Kontaktbeschränkungen nimmt offenbar die Reisetätigkeit der Menschen wieder zu. Die Katzenpension etwa mit ihren zwölf Zimmern habe schon einige Gäste, für Juli und August sei sie bereits gut ausgelastet, so Björn Schloss.

Auch Tiere mögen Eis

Eine kleine Erfrischung gefällig? Nicht nur wir Menschen lieben kühles Eis wenn die Sonne brennt und die Temperaturen rasant nach oben klettern. Auch den Bewohnern des Wittenberger Tierparks schmeckt das Gefrorene. Besonders an diesen heißen Tagen stürzen sich die Tiere darauf, um sich abzukühlen. „Wir bereiten die Eisbomben vor, wenn abzusehen ist, dass es heiß wird“, erklärt die stellvertretende Tierparkleiterin Lisa Krautschick. Bestückt werden diese mit verschiedenen Früchten und Leckereien, dann wandern sie für einige Zeit in die Tiefkühltruhe. Für die Erdmännchen versieht Krautschick die Eisbomben zusätzlich mit Stinten, kleinen Meeresfischen. Anschließend haben die Tiere ganz schön zu knabbern.

Eine zusätzliche Abkühlung im Wittenberger Tierpark versprechen Wasserschläuche, die in einigen Gehegen einen erfrischenden Sprühnebel erzeugen. Besonders darauf angewiesen sind bei diesen tropischen Temperaturen die Schnee-Eulen. „Mit dieser Hitze kommen sie gar nicht zurecht. So richtig wohl fühlen sie sich bei Minus- und leichten Plusgraden“, sagt die Tierpflegerin. Um es ihnen dennoch erträglicher zu machen, kommt regelmäßig kühles Nass von oben.

Die anderen Bewohner kommen mit der anhaltenden Hitze etwas besser zurecht. Wie Krautschick berichtet, seien viele nur etwas träger und würden nicht so reichlich essen. „Es ist genau wie bei den Menschen.“ Tatsächlich hat die stellvertretende Tierparkleiterin festgestellt, dass sogar die Erdmännchen, die eigentlich hohe Temperaturen gewohnt sind, sich in Wittenberg nun vermehrt in schattige Ecken zurückziehen und alle viere von sich strecken. „Die sind nun - wie die anderen Tiere auch - etwas behäbiger“, berichtet Krautschick. Verständlich! Beim Eisessen und Faulenzen muss man sich schließlich von niemandem hetzen lassen. (mz)