Von Klima bis Klezmer

Ernst Paul Dörfler an der Elbe in Wittenberg. Nun stellt er sein neues Buch ?Aufs Land? im Malsaal der Cranach-Stiftung vor.

Wittenberg - Durchwachsen soll sich das Wetter an diesem Wochenende präsentieren, zudem recht kühl für den Monat August. Gleichwohl gibt es eine ganze Reihe von Veranstaltern, die bevorzugt aufs Freie setzen und für deren Angebot sich das Auf-den-Weg-machen trotzdem lohnt. Manche haben auch ein Dach über ihrem Kulturgenuss.

Wittenberg: Wie wäre es zum Beispiel mit „Den Zöllnern“, die am heutigen Freitag im Cranach-Hof in der Wittenberger Schlossstraße zu erleben sind. „Dirk Zöllner und André Gensicke stehen im Duo Infernale auf der Bühne und haben sowohl alte Hits als auch neue Stücke entkrautet und in zeitgemäßes musikalisches Gewand gehüllt“, wirbt Dalichow Events für diesen Abend in der Konzertreihe „Wittenberg4me - Mein Erlebnissommer“. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr, Tickets kosten 25 Euro.

Rotta: Als ständiger Veranstaltungsort hat sich die Gassmühle in Rotta profiliert. Am heutigen Freitag steht „Nordic Sunset“ im Programm, ein Duo aus Schleswig-Holstein, das mit rund zehn Instrumenten ein vorwiegend nordisches Kleinkunstprogramm gestaltet. Neben vor allem skandinavischen Spezialitäten auf schwedisch, färöisch oder samisch finden sich auch Songs aus „Plattdeutschland“ mit Ohrwurmeffekt oder Evergreens zum Mitsingen und Werke aus Folk, Pop, Klezmer und Klassik. Für Sonnabend werden „milou & flint“ mit „blau über grün“ angekündigt. Die beiden Multiinstrumentalisten wechseln live virtuos zwischen Klavier, Gitarre, Akkordeon, Fußschlagzeug, Vibraphon, Trompete und weiteren Instrumenten. Ihren Poesie-Pop zeichnen darüber hinaus die deutschsprachigen Texte aus, die berührende Geschichten aus dem Leben erzählen. Mal bunt, mal fröhlich verspielt, mal nachdenklich. Freitag beginnt das Konzert um 19 Uhr, Sonnabend um 18 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde früher. Eintritt ist frei. Spende erbeten.

Wittenberg: Um Natur und Klima geht es am Sonntag, wenn Ernst Paul Dörfler im Gespräch mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Europaparlament, Ska Keller, in Wittenberg sein neuestes Buch „Aufs Land“ vorstellt. Die Besucher können in dem Fall aber ein Dach über dem Kopf haben, denn dazu wird um 16 Uhr in den Malsaal der Cranach-Stiftung eingeladen. Im Buch erzählt Dörfler aus seiner Kindheit im damaligen Kreis Wittenberg, vom Leben auf einem kleinen Bauernhof in Meuro und von seiner Schulzeit in Pretzsch. Nach einem Zwischenaufenthalt in Magdeburg und Berlin entschied er sich mit 32 Jahren für eine Rückkehr zum Leben auf dem Land, wo er seither Bücher schreibt und sich für Klima und Umwelt engagiert. Anhand seines Buches zeigt er Wege auf, wie jeder Umwelt, Natur und die eigene Gesundheit schützen und davon profitieren kann. „Wir müssen die Natur neu wahrnehmen lernen und unsere Lebensräume grüner und bunter gestalten. Um unsere Lebensgrundlagen zu sichern, sind wir aufgefordert, Verschwendung zu reduzieren - freiwillig und freudvoll.“ Der Eintritt ist frei.

Reinharz: Ebenfalls wetterunabhängiger sind die Besucher des 4. Sommerkonzerts „Holzbläser und Orgel“ in der Barockkirche Reinharz, das am Sonntag ab 15 Uhr erklingt. Auf der historischen Geißler-Orgel (1864) spielt Thomas Kunath aus Muldenstein Werke von Dietrich Buxtehude, Georg Böhm und Bach (Vater und Sohn). Die jungen Künstler auf Oboen, Englischhorn und Fagott sind sämtlich aktuelle oder ehemalige Schülerinnen und Schüler der Musikschulen Bitterfeld und Dessau. Sie sind alle erprobt im Wettbewerb „Jugend musiziert“ sowie in zahlreichen Konzerten. So sind vierstimmige Sätze ebenso zu hören wie eine Bläserserenade für zwei Oboen und Fagott von Mozart, Ragtimes von Scott Joplin und Klezmermusik. Falls es das Wetter zulässt, empfiehlt sich übrigens vor oder nach dem Konzert ein Spaziergang durch den romantischen Reinharzer Schlosspark. Der Eintritt ist frei. Um eine Kollekte wird gebeten.

Serno: Zu einem ganz anderen Bummel könnte es am Sonntag von 9 bis 13 Uhr in das idyllisch gelegene Flämingdörfchen Serno gehen. Zum ersten Mal gibt es in der Coswiger Ortschaft auf dem Sportplatz einen Flohmarkt. Jeglichen Krimskrams und alle Schätze, die auf den Dachböden der verschiedenen Haushalte bisher verborgen liegen, finden Neugierige, die Second Hand lieben. (mz)