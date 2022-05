Verweilen am Beet

Was steckt hinter den zwei hölzernen Stühlen, die seit einiger Zeit vor dem Ampelhaus in Oranienbaum stehen?

Holzstühle und Infotafel am Ampelhaus in Oranienbaum.

Oranienbaum/MZ - Am Ampelhaus, dem Kunst- und Kulturhof in Oranienbaum, stehen seit einiger Zeit zwei hölzerne Stühle. Diese ungewöhnliche Möblierung unmittelbar an der Kreuzung hat eine Vorgeschichte, wie Jana Pfeifer von der Interessengemeinschaft Ampelhaus zu berichten weiß. Schon seit 2018, erzählt die Architektin, werde der „Vorgarten“ am Gebäude bepflanzt und gepflegt.