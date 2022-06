Verwässerte Bilanz

Wittenberg - So trübe wie das Wetter in diesem Sommer fällt die Bilanz einiger Betreiber hiesiger Freibäder aus. Auf Sonne satt und Badespaß hatten sie sich eingestellt, doch die regnerischen und kühlen Wochen verhagelten ihnen die Saison. Auch wenn momentan im Landkreis Wittenberg noch Freibäder geöffnet haben, ist längst klar: Viele Besucher werden in diesem Jahr nicht mehr ins Wasser hüpfen. Die MZ wollte von Freibad-Betreibern erfahren, in welcher Stimmung sie sich nach der durchwachsenen Saison befinden und wie viele Besucher überhaupt baden gegangen sind.

