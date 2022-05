Verkürzter Winterurlaub bei Storch und Milan

Wittenberg/MZ - Der Winterurlaub im warmen Süden fällt bei einigen Zugvögeln immer kürzer aus. Aufgrund der milden Winter kommen etliche Tiere zwei oder drei Wochen früher als üblich in ihre Heimat zurück. Nicht nur das - sie werden immer bequemer: Manche Zugvögel verzichten mittlerweile auf die kräftezehrende, mehrere tausend Kilometer lange Reise ins warme Afrika. Einige Arten legen inzwischen nur noch kürzere Strecken zurück, überwintern beispielsweise in Frankreich oder auch in Spanien. Als Ursache für die Veränderung benennt der Pratauer Vogelexperte Karl-Heinz Michaelis den Klimawandel, an den sich auch die hiesigen Zugvögel anpassen.