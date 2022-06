Unternehmen Colep schließt Werk in Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg/MZ - Die Sparbemühungen haben offensichtlich nicht gereicht. Am Freitagnachmittag bestätigte die Unternehmensführung Informationen der MZ, wonach die Colep GmbH in Bad Schmiedeberg geschlossen werden soll. In einer Pressemitteilung heißt es: „Colep Consumer Products, ein führendes Unternehmen in den Märkten für Körperpflege-, Schönheits- und Haushaltsprodukte (...) hat die Einstellung seines Betriebs in Bad Schmiedeberg bekannt gegeben.“ In den letzten Jahren habe das Unternehmen verschiedene Maßnahmen ergriffen, um „eine langfristige, nachhaltige und profitable Zukunft“ für den Betrieb zu sichern. Dazu gehörte der Verkauf an einen „geeigneteren Investor“. Die Maßnahmen hätten sich als erfolglos erwiesen, um die gewünschten Ziele zu erreichen.