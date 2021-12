Unsere Tipps für den Kreis Wittenberg für den 3. bis 5. Dezember

Herrnhuter Lichterglanz im Lutherhof. Am Sonntag soll dieser wieder erstrahlen, dazu wird ab 16.30 Uhr eingeladen. Das „von Bora“ bewirtet schon von Freitag an.

Wittenberg/MZ - In diesem Advent gibt es leider mehr Absagen als bisher Schnee. So wird es in Bad Schmiedeberg am Sonnabend keine lebendige Krippe geben und am dritten Advent auch kein Fest in Luthers Haus und Hof. Dennoch soll auch dort vorweihnachtliche Stimmung verbreitet werden.

Bad Schmiedeberg - Pfarrhof: In der Kurstadt wird an jedem Abend um 18 Uhr ein weiteres der 24 Fenster des Gemeindehauses beleuchtet. Diese sind schon entsprechend farbig vorbereitet, so dass alle Kinder gespannt sein dürfen, welches Bildchen am jeweiligen Abend erscheint. Dazu gibt es eine Geschichte und eine Süßigkeit auf dem adventlich geschmückten Pfarrhof sowie einen heißen Kinderpunsch und für die begleitenden Erwachsenen gern auch Glühwein.

Wittenberg - Lutherhof: Auch hier erstrahlt am heutigen Freitag das dritte Bild in einem Fenster des Augusteums, wo somit seit Mittwoch ein besonderer Adventskalender Gestalt annimmt. Das vierte Bild folgt am Sonnabend, das fünfte am Sonntag. Bis zum 24. Dezember zeigen sich so Fensterbilder mit zauberhaften, weihnachtlichen Motiven. An jedem Adventssonntag wird ab circa 16.30 Uhr eine besondere Lichtinstallation erstrahlen, die den Lutherhof, der unabhängig von den Öffnungszeiten des Museums täglich bis 22 Uhr frei zugänglich ist, in eine einzigartige Lichtkulisse verwandelt.

Die Besucher sind eingeladen, zu staunen und in vorweihnachtlicher Stimmung etwas zu verweilen. Zum zweiten Advent erleuchtet wieder der eindrucksvolle Herrnhuter Sternenhimmel in der alten Rotbuche im Lutherhof. Das Restaurant „von Bora“ begleitet die Lichtinstallationen ab dem heutigen Freitag kulinarisch mit Winzerglühweinen und Gänsefrikassee. An den Adventswochenenden öffnet es seinen Stand freitags ab 14 Uhr und samstags und sonntags jeweils ab 11 Uhr. Die Köstlichkeiten gibt es entweder zum Mitnehmen oder zum Genießen vor Ort, wobei die 3G-Regeln einzuhalten sind.

Dessau - Bauhaus-Museum: Die Stiftung Bauhaus Dessau widmet dem Sohn Lyonel Feiningers ein „Zwischenspiel“ im Museum, das unter dem Titel „Weihnachtsgeister von T. Lux Feininger - figürlich und abstrakt“ an diesem zweiten Adventssonntag eröffnet wird. Gezeigt werden Werke aus dem Nachlass T. Lux Feiningers (1910 - 2001), den die Stiftung als Dauerleihgabe erhielt. Eines der ausgestellten Werke ist das Gemälde „The Nativity of Laurence and Lux“ von 1992, das von der Ankunft der Heiligen Drei Könige erzählt. Es ist vor allem ein Zeugnis für die weihnachtlichen Schnitzereien der Feiningers, die - angestoßen von Lyonel Feininger - traditionell in der Adventszeit von T. Lux und seinem Bruder Laurence angefertigt worden sind. So entstand um 1920 ein Krippenspiel aus geschnitzten und bemalten Figuren, welches in dem Gemälde dargestellt ist. Ergänzt wird das „Zwischenspiel“ einerseits durch bislang kaum bekannte weihnachtliche Grafiken, Postkarten und Fotografien sowie durch abstrakte Kompositionen von T. Lux Feininger, die ihm auch für einige seiner Weihnachtsgrüße als Vorlage dienten.

Köthen - Schloss: Um Geister geht es auch in Köthen, wenn durch das Wandeltheater noch einmal Persönlichkeiten wie Fürst Ludwig I., Anna Magdalena Bach, Mélanie Hahnemann, Johann Friedrich Naumann und Walther Götze im Schloss Gestalt annehmen (die MZ berichtete). Das Wandeltheater „Gute Geister - Eine fantastische Schlossverführung“ ist am heutigen Freitag um 19 Uhr, am Sonnabend um 15 und 19 Uhr sowie am Sonntag um 16 Uhr als 3G-Veranstaltung zu erleben.

Rotta - Gassmühle-Kuhstall: Um den Geist der Weihnacht nach Charles Dickens geht es am Sonntag beim Kulturfilmabend in Rotta. Am Sonnabend wird ein beliebter Weihnachtsfilm gezeigt mit Hauptdarstellerin Libuše Šafránková. Für die Vorführungen, jeweils 18 Uhr, ist eine Anmeldung erforderlich, da nur maximal 20 Besucher dabei sein dürfen.

Wittenberg - Schlosskirche: An diesem zweiten Adventssonntag erklingt um 17 Uhr im musikalischen Abendgottesdienst anlässlich des gerade erfolgten Einbaus des noch letzten ausstehenden Registers der Chororgel Musik für Orgel und Streichquintett. Die Chororgel wurde 2016 wurde von der Potsdamer Firma Schuke hinter dem Chorgestühl der Schlosskirche eingebaut. Seitdem hat sie noch zwei zusätzliche Register erhalten. Aus diesem festlichen Anlass erklingen in dem Abendgottesdienst das Concerto in a-Moll von Johann Sebastian Bach in einer Bearbeitung für Orgel und Streicher sowie die Kirchensonate in C von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Orgel spielt Kantor Thomas Herzer, Liturgin ist Superintendentin Gabriele Metzner. (mz)