Unfall bei Eutzsch Unfall bei Eutzsch: Irrtum führt zu Crash

Eutzsch - Ein 28-jähriger Citroën-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11.30 Uhr die B2 in Richtung Kemberg. Am Abzweig Eutzsch stieß er mit einem VW-Transporter mit Anhänger zusammen, der auf der Berliner Straße fuhr und bei grüner Ampel nach links auf die B2 abbiegen ...