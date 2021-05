Unfall bei Eutzsch: Auto kollidiert mit einem von zwei großen Hunden

Pratau/Eutsch - Eine 58-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen um 5.45 Uhr die B 2 aus Richtung Wittenberg kommend in Richtung Eutzsch. Kurz nach dem Überfahren der Bahnbrücke sah sie von weitem einen Schäferhund auf der Fahrbahn ...

Eine 58-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen um 5.45 Uhr die B 2 aus Richtung Wittenberg kommend in Richtung Eutzsch. Kurz nach dem Überfahren der Bahnbrücke sah sie von weitem einen Schäferhund auf der Fahrbahn laufen.

Daraufhin bremste sie ab. In diesem Augenblick rannte unmittelbar vor ihr ein weiterer Hund (eventuell Berner Sennenhund) von rechts kommend auf die Fahrbahn. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Tier.

Der Hund wurde durch den Unfall verletzt und soll über die Richtungsfahrbahn Wittenberg weiter auf das Feld in Richtung Pratau gehumpelt sein. Die Fahrerin verletzte sich durch das starke Abbremsen leicht am Knie. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. (mz/red)