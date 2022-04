Ukraine-Krieg: Sind Waffenlieferungen an die Ukraine richtig oder falsch?

Seit dem Beginn des Krieges wird der „Montagspaziergang“ in Wittenberg von Gegendemonstranten mit einer Mahnwache begleitet.

Wittenberg/MZ - Der Krieg in der Ukraine hält nach wie vor an. Täglich erreichen uns neue schreckliche Bilder und Berichte aus den umkämpften Gebieten. Der Ruf nach Lieferungen von schweren Waffen an die verteidigenden Ukrainer wird immer lauter. Trotzdem aber fällt es der Berliner Ampelregierung offensichtlich schwer, schnelle Entscheidungen zu treffen und einen klaren Standpunkt zu vertreten. Doch welche Meinungen gibt es dazu im Landkreis Wittenberg?