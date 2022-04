Ufologe aus Elster bei Wittenberg spricht über seine mysteriöse Begegnung

US-Nachrichtendienste veröffentlichen am Freitag einen Bericht über unerklärliche Flugobjekte. Auch in Deutschland erforschen Ufologen wie Marius Kettmann aus Elster bei Wittenberg die Phänomene. Einst hatte er selbst eine mysteriöse Begegnung.

Es ist ein kalter Februartag 1997, als der damals 15-jährige Marius Kettmann mit einer Freundin in der Nähe von Elster (Kreis Wittenberg) unterwegs ist. „Es war schon dunkel, als wir plötzlich über uns etwas sahen“, erinnert sich Kettmann heute. Am Himmel habe ein rundes Objekt geschwebt, das ausgesehen habe wie halbgeschnittener Ball. „Es war dunkelgrau, hatte rote Lichter an der Unterseite und rundherum Fenster, aus denen es hell strahlte.“ Dann habe das Objekt begonnen, sich zu bewegen. „Es flog über uns hinweg, vollkommen geräuschlos.“ Mehrere schnelle Manöver, ein rasantes Hin und Her folgten, schließlich sei das Ding davongeschwebt. „Ich kann mir bis heute nicht erklären, was ich da gesehen habe.“