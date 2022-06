Trotz Unmut in der Bevölkerung: Coswiger Stadträte stimmen Bau des umstrittenen Einkaufszentrums zu

Hinter diesem Tor in der Johann-Sebastian-Bach-Straße beginnt das Baugebiet. Die Brache erstreckt sich bis zum Händelweg.

COSWIG/MZ - Am Ende seiner ersten Wortmeldung hatte Wolfgang Tylsch (CDU) sogar noch beantragt, die Abstimmung namentlich festhalten zu lassen. Aber auch das hatte nichts genützt. Die 2. Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Stadt Coswig wurde in dieser Woche auf der 16. Sitzung des Stadtrates beschlossen. Mit 13 Ja- und drei Nein-Stimmen bei einer Enthaltung gaben die Stadtväter damit grünes Licht für das Bauprojekt an der Holländer Mühle.