Trotz Corona: Hoffen auf ein Stadtfest in Coswig

Coswig/MZ - Gemeinsam mit den engagierten Vereinen Coswigs beschäftigen sich die Mitarbeiter des Amts für Kultur, Bildung und Soziales der Stadt momentan auch schon intensiv mit den Vorbereitungen einer 2022er Auflage eines dreitägigen Stadtfestes, das vom 8. bis zum 10. Juli stattfinden soll. Immer wieder wurden Events wie dieses in den vergangenen beiden Jahren geplant und schlussendlich abgesagt. Eine Garantie hat niemand in der Tasche. Auf was also können die Coswiger in diesem Sommer hoffen? Das Gespräch mit Amtsleiterin Jeanette Engel führte unser Reporter Andreas Hübner.