Trebitzer Grundschüler sammeln für ukrainische Familie

Der Spendenscheck für die eine ukrainische Familie war nur symbolisch. Das Geld steckte in der Sparbüchse.

Trebitz/MZ - „Da kriege ich Gänsehaut“, bekennt Jana Müller, Schulleiterin in Trebitz. Sie steht vor den Mädchen und Jungen der vier Klassen, die sich versammelt haben und vor drei Gästen: Marina, Veronika, Polina. Es handelt sich um eine Familie aus der Ukraine, eine Mama samt vierjähriger und sechs Monate alter Tochter. Sie sind Mitte März wie so viele vor dem von Putin angezettelten Krieg in ihrer Heimat geflohen und haben im kleinen Wartenburg Unterschlupf gefunden. Jetzt sind die Drei nach Trebitz gekommen, um ein Sparschwein entgegen zu nehmen.