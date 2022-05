Tipps zum Wochenende im Landkreis Wittenberg: Wandern, Staunen, Mitfiebern

In einer vorherigen Ausstellung in Dessau hat die Roßlauerin Sabine Gerner ihre alten Puppen gezeigt.

Wittenberg/MZ - Internationaler Museumstag, bundesweiter Tag der Städtebauförderung, Tag des Wanderns in Deutschland, an diesem Wochenende kommen viele Anlässe zusammen, die mit verschiedenen Veranstaltungen und Angeboten gewürdigt werden. Auf eine ganze Reihe von ihnen wurde in den vergangenen Tagen im Elbe-Kurier hingewiesen, von denen einige in den nebenstehenden Kurz-Tipps noch einmal aufgeführt sind. Hier kommen dazu noch ein paar weitere Veranstaltungshinweise, um die Qual der Wahl zu erhöhen.