Tipps für Kurzentschlossene zum Valentinstag im Kreis Wittenberg

„Sag’s mit Blumen“ - wer noch keine Geschenk-Idee hat, der wird sicherlich in der Gärtnerei Neubauer bei Bernd Neubauer in Kakau fündig.

Wittenberg/MZ - Es muss nicht immer gleich rote Rosen regnen, um dem Liebsten am Tag der Tage ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten: Mit einem Candle-Light-Dinner, kleinen Schoko-Herzen oder auch einer Grußbotschaft auf passend bedrucktem Papier trifft am heutigen Valentinstag wirklich jeder ins Schwarze. In den Läden im Landkreis ist man bereits seit Wochen vorbereitet. Die Schaufenster sind geschmückt, um verliebten Paaren mit kleinen Geschenkideen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wer bis heute noch nicht weiß, wie er seinem Herzensmenschen etwas Gutes tun kann, der erhält hier einige Inspirationen.