Testzentrum in Coswig eröffnet

Tests sind nun auch in Coswig möglich.

Coswig/MZ - Das ist eine gute Nachricht für alle Coswiger und besonders für die dortigen Arbeitnehmer. Am Montag hat ein neues Corona-Testzentrum seine Arbeit aufgenommen. Aller Voraussicht nach wird schon kommende Woche ein weiteres eröffnet.

Pünktlich zum Nikolaustag konnte Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) die frohe Botschaft verkünden. „Ab heute gibt es in Coswig wieder ein Corona-Testzentrum.“ Ein solches wurde in Klieken im „Kegeleck “ eröffnet.

Zentrum ist täglich geöffnet

Während die Pandemie-Regeln gerade für Ungeimpfte, aber im besonderen Fall mit 2G+- Modellen auch für Geimpfte und Genese Personen verschärft werden und sich die Inzidenzen im Landkreis immer mehr dramatisieren, stellt das Testzentrum, das täglich von 9 bis 16 Uhr und sogar am Wochenende von 11 bis 15 Uhr geöffnet ist, eine Erleichterung für die Anwohner Coswigs dar. Insbesondere für ungeimpfte Arbeitnehmer, die sich derzeit täglich testen lassen müssen, wird es einfacher.

Gerade die Arbeitnehmer, die in dem kleinen industriellen Ballungsraum, diesseits und jenseits der Autobahn 9, tätig sind, können von der neuen Teststelle profitieren: Wege nach Dessau oder Wittenberg entfallen dadurch (die MZ berichtete). „Es läuft jetzt so langsam an“, sagt Martin Steinbiß gestern Mittag. Der Leiter des neuen Testzentrums berichtet, dass die Nachfrage schon um die Mittagszeit gestiegen war. Bereits in den frühen Morgenstunden habe man zehn Tests durchgeführt. Betrieben wird das Testzentrum von dem Coswiger Stadtratsvorsitzenden Christian Dorn (SPD).

Personal wurde geschult

Steinbiß erläutert, dass für die Eröffnung keine Werbung im Vorfeld gemacht worden sei. „Es gab lediglich eine Pressemitteilung und wir sind nun auf der Website des Landkreises im Register der Testzentren gelistet“, berichtet Steinbiß. Geplant sei zu den Öffnungszeiten mit zwei bis drei Mitarbeitern vor Ort zu sein. Beim Personal handele es sich nicht um Pflegekräfte oder medizinisch ausgebildete Personen. „Allerdings wurden unsere Mitarbeiter geschult, diese Tests professionell durchzuführen“, sagt Steinbiß.

Auch für die Bewohner aus dem Zentrum Coswigs gibt es diesbezüglich gute Nachrichten, denn schon in der nächsten Woche soll auch das frühere Testzentrum im Klosterhof wieder reaktiviert werden. Laut Steinbiß liegt die Zusage bereits vor. Er persönlich gehe davon aus, dass im Klosterhof sogar drei bis vier Mitarbeiter vorgehalten werden müssen. „Ich denke in Coswig wird die Nachfrage höher sein.“

„Ich bin froh, dass es dann auch in der Kernstadt wieder ein Testzentrum gibt“, sagt Bürgermeister Axel Clauß und betont, dass die Stadt lediglich die Räumlichkeiten zur Verfügung stelle, die Zentren aber nicht betreibe. „Wir stehen bei der Eröffnung vermittelnd zur Seite“, erklärt Clauß. „In diesem Fall, freuen wir uns sehr über das persönliche Engagement von Herrn Dorn.“

Er habe, so Clauß weiter, auch selber Gespräche mit anderen Betreibern geführt. Gescheitert sei es meist an fehlenden personellen Kapazitäten. Gerade deswegen sei er sehr froh, dass nun auf diesem Weg gleich zwei Lösungen gefunden worden sind. (mz)