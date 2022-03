Supermarkt in Coswig: Feuerwehr rückt an wegen Spinne in Bananenkiste

Welche Spinnenart sich in der Kiste befand, ist unklar.

Coswig/MZ - Einen außergewöhnlichen Einsatz erlebten die Einsatzkräfte der Coswiger Feuerwehr. Die Mitarbeiter der Norma-Filiale in der Roßlauer Straße hatten am Mittwoch bei der Warenannahme eine Bananenspinne entdeckt, die betreffende Kiste in einen Müllsack verfrachtet und Alarm geschlagen. „Gut reagiert“, beurteilte Stadtwehrleiter Ingo Künne. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden. „Die Spinne war höchstens ein Zentimeter groß und noch ungefährlich“, berichtete Künne.