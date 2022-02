Sturmtief Zeynep: Erneut zahlreiche Einsätze im Kreis Wittenberg

Fast 270 Mal mussten die Einsatzkräfte in der Nacht zum Samstag ausrücken. Menschen wurden nicht verletzt

Ein Lkw bei Trebitz wurde von Windböe erfasst. Der Anhänger hob das Zugfahrzeug in die Höhe.

Wittenberg/MZ - Zum zweiten Mal in dieser Woche sorgten Sturmböen für eine ereignisreiche Nacht für die Einsatzkräfte im Kreis Wittenberg. Bis 24 Uhr am Freitagabend verzeichnete die Leitstelle der Kreisverwaltung 267 Einsätze. Eine aktualisierte Statistik für den Rest der Nacht lag am Samstagmorgen noch nicht vor. Schwerpunkte waren Wittenberg (66 Einsätze), Jessen (52) und Coswig (45).

Zu den intensivsten Einsätzen zählte ein umgestürzter Lkw mit Anhänger bei Trebitz. Ein Abschleppunternehmen aus Hohenmölsen musste hier mit einem Kran ausrücken, um das Fahrzeug zu bergen. Die Polizei sperrte die Straße ab. Der Fahrer des Gespanns kam mit dem Schrecken davon.

Bei Annaburg musste am Donnerstagnachmittag kurzzeitig der Bahnverkehr unterbrochen werden, weil eine Bauplane in die Oberleitung geweht worden war. Auch das Gebäude der Leitstelle blieb nicht vom Unwetter verschont. Ein Teil des Daches hatte sich gelockert. Eine Fachfirma ist bereits informiert, den Schaden zu beheben.

Landrat Christian Tylsch dankte allen eingesetzten Helfern. „Menschen sind beim Durchzug der beiden Sturmfelder nicht zu Schaden gekommen. Ich danke allen eingesetzten Einsatzkräften - egal ob haupt- oder ehrenamtlich, die ihre Freizeit opfern und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, damit alle Menschen im Landkreis sicher schlafen und wir unserer Arbeit nachgehen können“, erklärte der Verwaltungschef.