Spender aus Zahna-Elster besuchen Hochwassergebiet im Ahrtal

Zahna-Elster/MZ - Die zweitägige Reise in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete hat Spuren hinterlassen. Sabine Hoffmann spricht leise, um ihre Emotionen in den Griff zu bekommen. Sie erzählt von beschädigten Häusern, in Mitleidenschaft gezogene Jugend- und Kindereinrichtungen, kalten Unterkünften sowie fehlender Stromversorgung. „In Ahrweiler ist mittlerweile ein richtig tolles Helfer-Dorf entstanden“, berichtet sie und macht mit Werkstatt, Container-Schlafräumen, Sanitärbereichen sowie einem mobilen „Baumarkt“, wo Dinge wie Zement oder Bohrmaschinen ausgegeben werden, den Umfang deutlich. Vor den Menschen, die als Freiwillige dort ihren Dienst leisten, zieht sie den Hut. Selbstverständlichkeiten wie die tägliche Dusche, Kochmöglichkeiten, eine warme Stube oder das eigene Dach über dem Kopf sorgen hier für Glückseligkeit.

