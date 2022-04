So kämpft Sommelier nach Coronainfektion um seinen Geschmackssinn

Schmeckt es sauer, fruchtig oder süß? Lange Zeit hat René Wippich diese Frage nicht beantworten können. Doch als er seine Küche in ein Geschmackslabor umfunktionierte, schöpfte er eines Tages Hoffnung.

Es ist ein Tag wie jeder andere. René Wippich sitzt an einem Tisch in Köln, vor dem Sommelier aufgereiht mehrere Weinproben zur Verkostung. Für den feinen Gaumen des 53-Jährigen eigentlich keine große Herausforderung. Er greift nach dem ersten Glas, schwenkt die rubinrote Flüssigkeit und hält seine Nase tief hinein - und riecht nichts: keine floralen, fruchtigen, würzigen oder rauchigen Aromen. Er setzt zum üblichen Geschmackstest an, nimmt einen kleinen Schluck, kaut ihn wieder und wieder mit seiner Zunge durch, um die Aromen des kräftigen Weines freizusetzen. Doch er schmeckt nichts, einfach gar nichts.