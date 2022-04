Sind Eheschließungen am 22.2.22 im Kreis Wittenberg besonders gefragt?

Jens und Doreen Kraczkowski haben sich am 11.11.11 auf dem Gräfenhainichener Standesamt das Jawort gegeben. In diesem Jahr haben sie ihren 11. Hochzeitstag.

Wittenberg/MZ - Um den Bund fürs Leben zu schließen, lassen sich manche Paare einiges einfallen. Mal ist es ein außergewöhnlicher Ort, an dem geheiratet wird, ein andermal ein besonderes Datum. Letzteres hat den Vorzug, dass es sich gut einprägt - einen 2.2.22 vergisst man vermutlich ebenso wenig oder nicht so leicht wie den 22.2.22. Die MZ hat sich in Wittenberg und im Kreis bei einigen Standesämtern erkundigt, wie die Nachfrage ist.