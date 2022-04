Sicher durch den Winter im Landkreis Wittenberg

Tobias Landmann ist auch an Weihnachten bis spät am Abend im Einsatz gewesen.

Wittenberg/Kemberg/MZ - Vereiste Scheiben, zugefrorene Türen und schwächelnde Autobatterien: Der Winter stellt viele Autofahrer vor große Herausforderungen. Besonders bei den zuletzt hohen Minustemperaturen in der Nacht streikt ein Fahrzeug gerne mal - und will nicht anspringen. Was nun? Wenn in solch einer Situation Hilfe benötigt wird, ist im Landkreis Wittenberg der „Gelbe Engel“ Tobias Landmann zur Stelle. Er arbeitet seit fünfeinhalb Jahren bei der Pannenhilfe des ADAC und hat viele Autos wieder zum Laufen gebracht. Der 33-Jährige, der in der Nähe von Dessau wohnt, gibt Autofahrern hilfreiche Wintertipps, wie sie ihren Wagen gut durch die frostige Jahreszeit bringen.