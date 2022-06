Sepp Müller: Der Titelverteidiger

In Dessau und Wittenberg stehen zehn Direktkandidaten für den Einzug in den Bundestag bereit. Die MZ stellt die Bewerber vor. Heute: Sepp Müller (CDU)

Wittenberg - Im Wittenberger Wahlkreisbüro türmen sich die Flyer. In seinem Büro steht der 2,03 Meter große CDU-Direktkandidat am Stehtisch. Sepp Müller will sein 2017 für die CDU gewonnenes Direktmandat verteidigen. Die vergangenen zwei Wochen verbrachte er zum Teil im Sattel seines Fahrrades - traf Unternehmen und Menschen in der Region und empfahl sich für die nächste Legislaturperiode.