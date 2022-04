Schublade verursacht Unfall auf A9 bei Coswig

Coswig/MZ - Am Samstag gegen 11:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Coswig. Ein 50-jähriger Fahrer eines Pkw BMW mit Anhänger befuhr die rechte Fahrspur. Auf dem Anhänger wurden Möbel transportiert. Während der Fahrt löste sich eine Schublade und fiel auf die Fahrbahn. Ein auf der mittleren Fahrspur fahrender Pkw Audi kollidierte mit der Schublade. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.