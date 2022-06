Schon wieder eine Photovoltaikanlage für Coswig

Eine Photovoltaik - Freiflächenanlage soll in Klieken entstehen.

Coswig/MZ - Am kommenden Montag,dem 14. März tagt ab 17 Uhr der Bau- und Ordnungsausschuss der Stadt Coswig im Lindenhof. Schon wieder müssen sich die Stadträte mit einem Bebauungsplan zur Errichtung einer großflächigen Photovoltaikanlage beschäftigen. Diese soll an der Windmühlenbreite in Klieken entstehen und eine Gesamtfläche von 49,4 Hektar haben.