Schnelle Integration in Kemberg

Breite Unterstützung macht es möglich: Ukrainische Familie meldet sich in Kemberg an und bezieht eigens eingerichtete Wohnung.

Familie Karaulov und Familie Sielaff vor dem Verwaltungssitz in Kemberg. Die Ukrainer sind Neubürger in der Stadt, sie kommen gerade vom Einwohnermeldeamt.

Kemberg/MZ - Für die Neubürger gibt es einen Blumenstrauß. Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) lässt es sich am Montag nicht nehmen, Familie Karaulov am Verwaltungssitz zu begrüßen. „Ich freue mich, dass Sie gut angekommen sind trotz der schlimmen Umstände. Wir versuchen, es Ihnen so angenehm wie möglich zu machen“, verspricht das Stadtoberhaupt.