Schmökern unterm Dach des Coswiger Amtshauses

Coswig/MZ - „Im Land der Dichter und Denker, wie wir uns ja immer gern bezeichnen, sollte man nicht vergessen, dass es ganz wichtig ist, auch einmal ein Buch in die Hand zu nehmen“, sagt Jeanette Engel. „Gerade auch für unsere Kinder ist Lesen wichtig“, fügt die Leiterin des Amts für Bildung, Kultur und Soziales der Stadt Coswig noch hinzu.

Umso erfreulicher sei es, dass in der Stadtbibliothek auch aufgrund zusätzlicher Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt, die an Bibliotheken im vergangenen Jahr aufgrund der Coronakrise ausgezahlt worden sind, insbesondere für die Kleinsten und für Familien neue Angebote geschaffen werden konnten.

Brettspiele im Angebot

Die vielen Lücken in einem der extra neu gestalteten Regale beweisen, dass Kersten Walter und Elisabeth Hoffmann die richtige Wahl getroffen haben. Seit neuestem können auch in Coswig Brettspiele ausgeliehen werden. Unter der Stammkundschaft habe sich das längst herumgesprochen. Etwa die Hälfte der insgesamt 60 angeschafften Gesellschaftsspiele befinden sich derzeit im Verleih. Der Hauptgrund, Monopoly, Cluedo, Scrabble und Co. mit in das Programm der Bibliothek aufzunehmen, liegt für Walter auf der Hand.

Viele dieser Spiele seien mittlerweile ganz schön teuer geworden. „Da macht es durchaus Sinn, sich so ein Spiel erst einmal auszuleihen und mit der Familie zu testen“, sagt die langjährige Leiterin der Stadtbibliothek. Die Leihspiele seien durch etwas gestärkteren Verpackungskarton und bereits vorsortierte Spielfiguren besonders für den Verleih geeignet, was auch das Prozedere der Ausgaben und Rücknahmen für die Mitarbeiterinnen erleichtert.

Die gemütlich eingerichteten großen und hellen Räumlichkeiten, direkt unter dem Dach des Amtshauses laden nach wie vor zum Herumstöbern ein. Gerade die kleine Schmökerecke direkt unter den hohen Dachfenstern - welche die kleinen Leseratten nur über eine zusätzliche Treppe erreichen können - ist bei den Kindern äußerst beliebt.

Deren Abteilung wurde im Bücherbereich gezielt aufgewertet, indem die populärsten und somit mittlerweile auch zum Teil stark abgegriffenen Bücher neu angeschafft und ausgetauscht wurden. „Die Harry-Potter-Bände zum Beispiel, Greggs Tagebuch oder auch die Asterix-Bücher“, zählt Walter auf. Die gesamte Bibliothek umfasst etwa 15.000 Medien, denn freilich können neben Bücher bekanntermaßen auch Tonträger oder DVDs ausgeliehen werden. Hörbücher stehen dabei ebenfalls immer höher im Kurs.

Hörboxen für Kinder

Insbesondere Hörboxen für Kinder verleihe man immer öfter. Zumeist kommen die Geschichten und Bücher dann in Form von Comic- oder Märchenfiguren daher und können mit Hilfe der Box aktiviert werden. Durch die Anschaffung neuer Geräte dieser Art und der entsprechenden Hörbücher konnte auch diese populäre Sparte erweitert werden.

Durch die Corona bedingte Situation der letzten zwei Jahre konnten freilich keinen größeren Veranstaltungen für Schulklassen oder Kitas durchgeführt werden. Trotzdem könne sich die Coswiger Stadtbibliothek über rege Besuchsfrequenzen erfreuen.

Derzeit sind insbesondere die Eltern eingeladen, deren Schützlinge etwa drei Jahre alt sind. „Die können sich ein kostenloses altersgerechtes Leseset abholen“, informiert Walter.

Mehr Informationen zum Leseset unter www.lesestart.de