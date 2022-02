Schaffen Schilder am Kreisverkehr bei Eutzsch Abhilfe?

Am Freitag haben sich die Vertreter mehrerer Behördem am Kreisverkehr getroffen, um neue Maßnahmen zu beschließen.

Eutzsch/MZ - Nachdem im Januar ein älterer Mann am Kreisverkehr nahe Eutzsch bei einem schweren Unfall ums Leben kam und es von vielen Autofahrern heftige Kritik hagelte, sind nun die zuständigen Behörden aktiv geworden: Am vorigen Freitag trafen sich Vertreter der Straßenverkehrsbehörde des Kreises, der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) und der Polizei am umstrittenen Kreisverkehr an der B2/B100, um Maßnahmen abzustimmen, die zur besseren Sichtbarkeit des dortigen Kreisels nahe Eutzsch beitragen.