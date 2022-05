Rücklagen im Kreis Wittenberg sind aufgebraucht

Betroffen von der Konsolidierung ist unter anderem die Rosa-Luxemburg-Schule in Wittenberg. Geplante Arbeiten stehen in Frage.

Wittenberg/MZ - Der Landkreis hat einen beschlossenen Haushalt für dieses Jahr - mit einem geplanten Defizit in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Das Volumen liegt bei 196 Millionen Euro, rund fünf Millionen mehr als 2021. Was mit höheren Aufwendungen bei der Abfallentsorgung, der Bauunterhaltung an Schulen und dem Personal zu tun hat.