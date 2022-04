Reisebüros im Landkreis Wittenberg klagen im Winterurlaub über ausbleibende Kunden

Eigentlich ist die Zeit um Weihnachten und den Jahreswechsel eine beliebte Reisezeit. Doch in diesem Jahr haben die Touristiker vor allem mit Absagen zu tun.

Skigebiete sind sonst beliebte Urlaubsziele. In diesem Jahr ist die Nachfrage wegen der Pandemie im Landkreis aber erneut verhalten.

Wittenberg/Gräfenhainichen/MZ - Eigentlich gehören die Deutschen zu den reiselustigsten Nationen der Welt. Und eigentlich verbringen auch viele Menschen gerne einmal das Weihnachtsfest an fernen Gestaden. In diesem zweiten Pandemiejahr ist daran allerdings erneut kaum zu denken. In vielen Reisebüros im Kreis ist kaum Zeit für ein Telefongespräch. „Das Büro ist gerade voll“, heißt es etwa aus dem Gräfenhainichener Reisebüro von Vetter Touristik.