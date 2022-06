Rechtsstreit um Schweinemastanlage in Düben geht in die nächste Runde

Coswig/MZ - Der Rechtsstreit um die Erweiterung der Dübener Schweinezuchtanlage geht nun doch noch in die nächste Runde. Wie berichtet hatte Coswig im Verfahren um den Bebauungsplan vor dem Magdeburger Oberverwaltungsgericht das Nachsehen. Während alle Beteiligten gespannt auf eine Reaktion der Verantwortlichen bei der Stadt warteten, nutzte Leon van Dijck seinerseits die Möglichkeit, von weiteren Rechtsmitteln Gebrauch zu machen. Die Erweiterungspläne des holländischen Unternehmers sind also doch noch nicht vom Tisch. Das Verfahren wird nun vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig neu verhandelt.

