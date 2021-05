Polizeibericht Wittenberg: Schwer verletzte Fahrerin muss ins Krankenhaus

Nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Wittenberg am Freitagmorgen muss eine 61-Jährige im Krankenhaus behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 61-jährige Fiat-Fahrerin am Freitagmorgen um 5.37 Uhr die Kreisstraße K7413 aus Söllichau in Richtung Moschwig.

Beim Durchfahren einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit vier Bäumen. Das Fahrzeug kam daraufhin unterhalb einer Böschung zum Stehen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch einen Zeugen befreit. Sie wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn war im Bereich der Unfallstelle mit einer Eisschicht überzogen, ob es wegen Glätte zu dem Unfall gekommen ist, kann die Polizei allerdings noch nicht bestätigen.

Verkehrsunfall auf der B107 zwischen Radis und Schköna

Die 26-jährige Fahrerin eines Peugeot fuhr am Freitagvormittag um 8.32 Uhr die Bundesstraße B107 aus Radis in Richtung Schköna. Etwa ein Kilometer vor der Einmündung zum Hainmühlenweg kam sie wegen Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Es entstand Sachschaden, die Fahrerin blieb unverletzt. (mz/guc)