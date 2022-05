Polizei sucht vermisste Zwölfjährige aus Kemberg und bittet um Mithilfe

Kemberg/DUR - Seit dem Abend des 30. April wird die zwölfjährige Anna Shelby Keil aus dem Kemberger Ortsteil Radis (Landkreis Wittenberg) vermisst. Da die bisher polizeilich eingeleiteten Maßnahmen nicht zum Auffinden des Mädchens führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach ihr.

Laut Polizei wird Anna Shelby Keil wie folgt beschrieben:

circa 1,65 Meter groß

scheinbares Alter etwa 16 Jahre

kräftige Statur

schwarzbraune schulterlange Haare

bekleidet mit einer schwarzen Hose (Leggings) sowie einer brauner Sweatshirt-Jacke

Schuhe der Marke Nike mit schwarz-weißer Sohle und buntem Armeemuster

Die vermisste zwölfjährige Anna Shelby Keil aus Radis. Foto: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Wie die Polizei mitteilt gibt Hinweise, dass sich die vermisste Zwölfjährige im Raum Leipzig aufhält.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten sollen an das Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/469-0 oder per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.