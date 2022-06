Pendler im Kreis Wittenberg bleiben auf Achse

Wittenberg - Auch in der ersten Hälfte des Pandemiejahres 2020 bleibt das Pendeln für viele Arbeitnehmer in der Region Teil des Berufsalltages. Das geht aus einer Statistik der Arbeitsagentur hervor. Demnach fährt jeder Dritte der 49.986 Menschen, die in Wittenberg wohnen und einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, zum Arbeiten in einen anderen Landkreis. Knapp 15.000 Menschen sind das - die Zahl bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres.

