Parlament bringt Punkte

In einer Festveranstaltung im „Eichenkranz“ in Wörlitz wird der Kita-Preis nun ganz offiziell übergeben. Das Preisgeld ist schon verplant.

Wörlitz - Irgendwie war gestern alles anders für die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte „Villa Sonnenschein“ in Wörlitz. Diejenigen, die nicht mit an der großen Festveranstaltung im „Eichenkranz“ teilgenommen hatten, warteten gespannt auf dem Hof und übten sich im Spalierstehen. Konzentriert hielten sie die Blümchen, Seifenblasen und die Heliumballons in den kleinen Händen, um damit die anderen Kinder zu begrüßen.