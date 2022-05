Öko-Schule: Waldhaus am Bergwitzsee soll ein Schulgebäude bekommen

An dieser Stelle neben dem Waldhaus am Bergwitzsee soll das neue Schulgebäude entstehen. Im Bild (v.l.) : Bürgermeister Torsten Seelig, Waldhaus-Chefin Heidrun Weise, Tourismusverbandschefin Elke Witt, Campingplatz-Chef Marek Staginnus und Projektmanagerin Nicole Taust.

Kemberg/MZ - Das Waldhaus in Bergwitz geht einen weiteren Schritt als Bildungsort im Landkreis. Für rund 1,6 Millionen Euro soll hier ein Schulgebäude entstehen, in dem künftig Schüler aus dem gesamten Landkreis in unmittelbarer Nähe zur Natur lernen können. Bislang hatte die Ökoschule des Landkreises seinen Hauptsitz in der Grundschule „Käthe Kollwitz“ in der Lutherstadt, dort aber in einem eher urbanen Terrain. Das soll sich mit dem Umzug ins grüne Bergwitz nun ändern.