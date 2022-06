Neues Oberhaupt für Coswiger Ortsteil gewählt

Der neue Ortsbürgermeister Maik Freder in dem durch die Anwohner sanierten Dorfgemeinschaftshaus in Senst.

Senst/MZ - Sicher könne man es so sehen, dass ein Ortsbürgermeister kaum selbst etwas zu entscheiden habe, sich trotzdem um jedes Wehwehchen kümmere, um am Ende, wenn mal wieder irgendetwas gewaltig in die Hose geht, für verärgerte Einwohner als Blitzableiter zu fungieren. „Aber ganz so abstrakt sehe ich das nicht“, sagt Maik Freder.